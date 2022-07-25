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Spor

Fulham'dan Bernd Leno hamlesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın Arsenal'de forma giyen kaleci Bernd Leno'yu renklerine bağlamak istiyor.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 19:32 - Güncelleme:
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Fulham, Arsenal'in Alman kalecisi Bernd Leno'yu kadrosuna katmak için girişimlerini artırdı.

İngiltere Premier Lig'de güçlü bir kadro kurmak isteyen ligin yeni ekiplerinden Fulham, Arsenal'in gözden düşen tecrübeli file bekçisi Bernd Leno'yu kadrosuna katmak istiyor. Geçtiğimiz sezon Aaron Ramsdale'in transferinin ardından formayı ona kaptıran tecrübeli kaleci bir sezon daha kulübede oturmak istemediğini Arsenal'e iletti. Katar'daki Dünya Kupası için Almanya kadrosunda olmak isteyen 30 yaşındaki Leno, as kalecisi olacağı Fulham'a gitmeye sıcak bakıyor.

Bu transfer için 10 milyon Sterlin talep eden Arsenal yoğun pazarlıklar sonrası istediği bonservis bedelini 8 milyon Sterlin'e düşürse de Fulham 7 milyon sterlin teklif etti. Anlaşmanın kısa sürede sağlanıp transferin bitmesi bekleniyor.

Bernd Leno geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 8 maça çıktı.

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