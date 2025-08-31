İSTANBUL 35°C / 22°C
Spor

Fulham'dan Kevin hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Premier Lig ekibi Fulham, Arda Turan'ın başında olduğu Shaktar Donetsk'in 22 yaşındaki genç yıldızı Kevin'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ31 Ağustos 2025 Pazar 17:13
Fulham'dan Kevin hamlesi
Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Fulham, Arda Turan'ın öğrencisini kadroya katmaya hazırlanıyor.

BBC'nin haberine göre İngiliz ekibi, Shaktar Donetsk oyuncusu Kevin'ı 40 milyon euro karşılığında transfer edecek. iki kulüp arasındaki görüşmelerde pürüz kalmadı.

Brezilyalı oyuncu, transfer dönemi bitmeden İngiltere'ye gidecek ve sağlık kontrollerinden geçecek.

FULHAM'IN REKORU OLACAK

Fulham'ın bir oyuncuya ödediği en çok bonservis bedeli rekoru 31.8 milyon euro ile Emile Smith-Rowe'a aitti.

22 yaşındaki oyuncu bu transfer ile birlikte Fulham tarihinin yeni transfer rekoru olacak.

SHAKTAR PERFORMANSI

Ukrayna ekibi ile toplamda 57 maça çıkan Kevin, 17 gol ve 10 asistlik katkıda bulundu.

