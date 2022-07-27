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Spor

Fulham'ın yeni sağ beki Kevin Mbabu

Premier Lig ekiplerinden Fulham, Alman kulübü Wolfsburg'dan Kevin Mbabu ile anlaştığını duyurdu.

DHA27 Temmuz 2022 Çarşamba 15:44 - Güncelleme:
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Yeni sezonda Premier Lig'de mücadele edecek olan Fulham, kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna Sporting Lizbon'dan Andreas Pereira ve Manchester United'dan Joao Palhinha gibi isimlerle takviye yapan İngiliz ekibinin yeni transferi, Wolfsburg'un 27 yaşındaki İsviçreli sağ beki Kevin Mbabu oldu. İngiliz basınına göre Fulham, Mbabu'yu almak için Alman ekibi ile 6,4 milyon sterline anlaşma sağladı.

İngiliz kulübüne konuşan Mbabu, "Fulham oyuncusu olarak burada olmaktan mutluyum. Şimdi kendim ve kulübümün hedeflerine odaklanabilirim. Takımımın başarılı olması için çalışacağım" şeklinde açıklamalarda bulundu.

İsviçreli sağ bek, 2019'dan beri formasını giydiği Wolfsburg'la 82 maça çıktı ve 3 gol, 5 asistlik performans gösterdi.

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