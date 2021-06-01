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Spor

Furkan Çil Altınordu'dan ayrıldı

Altınordu'nun 27 yaşındaki ön liberosu Furkan Çil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takımdan ayrıldığını açıkladı.

DHA01 Haziran 2021 Salı 15:27 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 15:27
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TFF 1'inci Lig'de Play-Off finalini kaybederek Süper Lig hedefini son anda ıskalayan Altınordu'da takımdan ayrılan ilk futbolcu Furkan Çil oldu.

Tecrübeli ön libero sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1.5 yıldır bünyesinde bulunduğum Altınordu'dan ayrılmış bulunmaktayım. Sezona başlarken kimsenin şans tanımadığı bir takımdan Play-Off şampiyonu olarak değil ama gönüllerin şampiyonu olarak, güzel bir sezon finaliyle ayrılıyorum. Bu süre zarfında birlik, beraberlikle omuz omuza mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, hocalarıma, kulüp personelimize, yönetimimize ve başkanımıza çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın" dedi.

Geçen sezon devre arasında Balıkesirspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki ön libero, kırmızı-lacivertli formayla geçen sezon 33 maçta 1 gol, 3 asistle oynadı.

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