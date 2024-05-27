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Spor

Furkan Korkmaz için transferde dev kapışma!

Indiana Pacers tarafından serbest bırakılan milli basketbolcu Furkan Korkmaz'a Anadolu Efes teklif yaparken, Fenerbahçe Beko da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 13:13 - Güncelleme:
Furkan Korkmaz için transferde dev kapışma!
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NBA'de takaslandığı Indiana Pacers'tan serbest bırakılan Furkan Korkmaz için sürpriz bir gelişme yaşandı.

ANADOLU EFES'TEN TEKLİF

Avrupa basınında yer alan habere göre; Anadolu Efes, anlaşmaya vardığı Vincent Poirier'in ardından milli oyuncu Furkan Korkmaz'a da teklif yaptı.

Haberde; Anadolu Efes'in Furkan Korkmaz için girişimlerini sürdüreceği belirtildi.

FENERBAHÇE BEKO'DAN YOĞUN İLGİ

Öte yandan gelecek sezon kadrosunda yapılanmaya gidecek Fenerbahçe Beko'nun da yıldız oyuncunun durumunu takip ettiği ve milli yıldıza yoğun ilgi gösterdiği aktarıldı.

NBA RAKAMLARI

2017'den beri NBA'de görev yapan Furkan Korkmaz, maç başına 6,8 sayı, 2 ribaunt ve 1,2 asist ortalamaları yakaladı.

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