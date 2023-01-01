İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2023 Pazar / 9 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7107
  • EURO
    20,0534
  • ALTIN
    1096.58
  • BIST100
    5509.16
Spor

Furkan Korkmaz'dan 7 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 115-96 mağlup etti.

1 Ocak 2023 Pazar 11:42 - Güncelleme:
Furkan Korkmaz'dan 7 sayı
ABONE OL

Furkan Korkmaz, 25 dakika 11 saniye süre aldığı maçta 7 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 2 top çalma, 1 blokla takımının galibiyetine katkı verdi.

76ers'ta Joel Embiid 16 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle kariyerindeki beşinci triple-double'ına imza atarken Tobias Harris, 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Thunder forması giyen Josh Giddey'nin 20 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

SONUÇLAR

NBA'e 9 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 106-123

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 102-103

Houston Rockets-New York Knicks: 88-108

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 125-126

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 116-101

Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons: 104-116

Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 96-115

Utah Jazz-Miami Heat: 123-126

Indiana Pacers-Los Angeles Clippers: 131-130

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.