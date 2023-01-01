Furkan Korkmaz'dan 7 sayı

Furkan Korkmaz, 25 dakika 11 saniye süre aldığı maçta 7 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 2 top çalma, 1 blokla takımının galibiyetine katkı verdi.

76ers'ta Joel Embiid 16 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle kariyerindeki beşinci triple-double'ına imza atarken Tobias Harris, 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Thunder forması giyen Josh Giddey'nin 20 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

SONUÇLAR

NBA'e 9 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:



Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 106-123

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 102-103

Houston Rockets-New York Knicks: 88-108

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 125-126

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 116-101

Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons: 104-116

Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 96-115

Utah Jazz-Miami Heat: 123-126

Indiana Pacers-Los Angeles Clippers: 131-130