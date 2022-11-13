Furkan Korkmaz'dan Atlanta Hawks'a 7 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın evinde Atlanta Hawks'u 121-109 yendi maçta 7 sayı kaydetti. 76ers'ın all-star pivotu Joel Embiid 42 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle galibiyetin mimarı oldu.
Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün ise 119-106 kaybettikleri New Orleans Pelicans deplasmanında 6 sayı, 3 ribauntla oynadı.
NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Los Angeles Clippers-Brooklyn Nets: 95-110
Washington Wizards-Utah Jazz: 121-112
Indiana Pacers-Toronto Raptors: 118-104
Detroit Pistons-Boston Celtics: 108-117
Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 121-109
Miami Heat-Charlotte Hornets: 132-115
Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 117-112
New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 119-106