Furkan Korkmaz'dan Chicago Bulls'a 9 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımlardan Philadelphia 76ers, deplasmanda Chicago Bulls'u 119-108 mağlup ederek sezonun 32. galibiyetine ulaştı.
Sixers'ta all-star Joel Embiid 40 sayı ve 10 ribauntla double-double yaparken, Tobias Harris 23 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Tyrese Maxey 16 sayı ve 6 asistle oynadı. Sakatlığı sonrası parkelere bu maçla dönen ve kenardan gelerek 16 dakika süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 9 sayı, 2 asist ve 1 ribauntla oynadı.
Sezonun 20. mağlubiyetini yaşayan 33 galibiyetli Bulls'ta DeMar DeRozan 45 sayı, 9 ribaunt ve 7 asist, Nikola Vucevic 23 sayı ve 7 ribaunt, Javonte Green ise 17 sayı üretti.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Sonuçlar şöyle:
Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 124-104
Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 108-119
Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons: 118-105
Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 98-85
Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 103-94
Orlando Magic-Boston Celtics: 83-116
Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 107-120
Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks: 113-137