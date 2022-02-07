Furkan Korkmaz'dan Chicago Bulls'a 9 sayı

7 Şubat 2022 Pazartesi 11:56 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 11:56

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımlardan Philadelphia 76ers, deplasmanda Chicago Bulls'u 119-108 mağlup ederek sezonun 32. galibiyetine ulaştı.

Sixers'ta all-star Joel Embiid 40 sayı ve 10 ribauntla double-double yaparken, Tobias Harris 23 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Tyrese Maxey 16 sayı ve 6 asistle oynadı. Sakatlığı sonrası parkelere bu maçla dönen ve kenardan gelerek 16 dakika süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 9 sayı, 2 asist ve 1 ribauntla oynadı.

Sezonun 20. mağlubiyetini yaşayan 33 galibiyetli Bulls'ta DeMar DeRozan 45 sayı, 9 ribaunt ve 7 asist, Nikola Vucevic 23 sayı ve 7 ribaunt, Javonte Green ise 17 sayı üretti.

SONUÇLAR

NBA'e 8 maçla devam edildi. Sonuçlar şöyle:



Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 124-104

Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 108-119

Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons: 118-105

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 98-85

Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 103-94

Orlando Magic-Boston Celtics: 83-116

Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 107-120

Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks: 113-137