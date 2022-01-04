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Spor

Furkan Korkmaz'dan NBA kariyerinde bir ilk

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın kariyerinin ilk 'double-double'ını yaptığı maçta Houston Rockets'ı 133-113 yendi.

4 Ocak 2022 Salı 11:04 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 11:05
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Son dönemin formda ekiplerinden Sixers, all-star oyuncusu Joel Embiid ve milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın üstün performanslarının yardımıyla konuk ettiği Houston Rockets'ı 20 sayı farkla yendi ve dördüncü kez art arda kazandı.

Sezonun 20. galibiyetini alan Sixers'ta Embiid 31 sayı, 15 ribaunt ve 10 asistle "triple double", ilk 5'te başlayarak 36 dakika süre alan Korkmaz ise 24 sayı, 11 ribaunt ve 6 asistle "double-double" yaptı. Isaiah Joe 18 sayı, Seth Curry 15 sayı, 5'er ribaunt ve asist, Tobias Harris 14 sayı, 6'şar ribaunt ve asistle skora destek verdi.

Üst üste 8. kez kaybeden Rockets'ta Garrison Mathews 23 sayı ve 7 ribaunt, Eric Gordon ile Jae'Sean Tate 14'er, Josh Christopher 13, Jalen Green ile David Nwaba 12 sayıyla mücadele etti. Sakatlığı devam eden Türk oyuncu Alperen Şengün maçta forma giyemedi.

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