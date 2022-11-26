İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2022 Cumartesi / 3 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6443
  • EURO
    19,4227
  • ALTIN
    1051.84
  • BIST100
    4874.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Furkan Korkmaz'dan Orlando Magic'e 7 sayı
Spor

Furkan Korkmaz'dan Orlando Magic'e 7 sayı

Philadelphia 76ers'ın, Orlando Magic'i 107-99 mağlup ettiği maçta, Furkan Korkmaz 7 sayı ve 2 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

26 Kasım 2022 Cumartesi 13:19 - Güncelleme:
Furkan Korkmaz'dan Orlando Magic'e 7 sayı
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers'ın, konuk olduğu Orlando Magic'i 107-99 yenerek sezonun 10 galibiyetine ulaştığı karşılaşmada, oyuna sonradan girerek yaklaşık 17 dakika süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 7 sayı ve 2 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Takımın en skorerleri ise 24 sayı, 10 asist ve 9 ribauntla Shake Milton ile 23 sayı ve 10 ribauntla Tobias Harris oldu.

SONUÇLAR

NBA'e 14 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Charlotte Hornets-Minnesota Timberwolves: 110-108

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 99-107

New York Knicks-Portland Trail Blazers: 129-132 (uzatmada)

Boston Celtics-Sacramento Kings: 122-104

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 132-111

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 128-117

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 94-105

Houston Rockets-Atlanta Hawks: 128-122

Miami Heat-Washington Wizards: 110-107

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 117-102

Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls: 123-119 (uzatmada)

Phoenix Suns-Detroit Pistons: 108-102

Golden State Warriors-Utah Jazz: 129-118

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 104-114

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.