Furkan Korkmaz'dan Orlando Magic'e 7 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers'ın, konuk olduğu Orlando Magic'i 107-99 yenerek sezonun 10 galibiyetine ulaştığı karşılaşmada, oyuna sonradan girerek yaklaşık 17 dakika süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 7 sayı ve 2 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Takımın en skorerleri ise 24 sayı, 10 asist ve 9 ribauntla Shake Milton ile 23 sayı ve 10 ribauntla Tobias Harris oldu.

SONUÇLAR

NBA'e 14 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:



Charlotte Hornets-Minnesota Timberwolves: 110-108

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 99-107

New York Knicks-Portland Trail Blazers: 129-132 (uzatmada)

Boston Celtics-Sacramento Kings: 122-104

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 132-111

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 128-117

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 94-105

Houston Rockets-Atlanta Hawks: 128-122

Miami Heat-Washington Wizards: 110-107

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 117-102

Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls: 123-119 (uzatmada)

Phoenix Suns-Detroit Pistons: 108-102

Golden State Warriors-Utah Jazz: 129-118

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 104-114