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Spor

Furkan Korkmaz'dan Philadelphia'nın galibiyetine 7 sayılık katkı

Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, sahasında San Antonio Spurs'ü 119-100 yenerken, milli basketbolcu 7 sayı, 5 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi.

8 Ocak 2022 Cumartesi 11:09 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 11:09
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında San Antonio Spurs'ü 119-100 yenerek üst üste 6. olmak üzere 22. galibiyetine ulaştı.

76ers'ta Joel Embiid 31 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, Tobias Harris 23 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Seth Curry 23 sayı, 7 ribaunt, 7 asist üretti. Furkan Korkmaz ise ilk 5'te başlayıp 33 dakika 10 saniye sahada kaldığı maçta 7 sayı, 5 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi.

Spurs'te Dejounte Murray'nin 27, Jakob Poeltl'ın 17 sayısı sezonun 23. yenilgisini önleyemedi.

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