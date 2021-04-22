Furkan Korkmaz'ın 12 sayısı Philadelphia'ya yetmedi

NBA'e 12 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın ikinci sırasındaki Suns, deplasmanda Doğu Konferansı lideri 76ers'ı yenerek sezonun 42. galibiyetini aldı.
Chris Paul 28 sayı, 8 asistle galibiyetin mimarı olurken, Devin Booker 19 sayı, 7 asist, Mikal Bridges ise 18 sayı, 4 ribauntluk katkı verdi.
Joel Embiid'in 38 sayı, 17 ribauntluk üstün performansıyla, Danny Green'in 18 ve Furkan Korkmaz'ın 12 sayısı 76ers'ı yenilgiden kurtaramadı.
Play-off'a kalma mücadelesi veren New York Knicks, sahasında Atlanta Hawks'ı 137-127 yenerek Doğu Konferansı'nda 4. sıraya yerleşti.
Üst üste 8. galibiyetini elde eden Knicks'te 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Julius Randle 40 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yaparken, Derrick Rose ve Immanuel Quickley 20'şer sayılık katkı sağladı.
Sezonun 27. yenilgisini alan Hawks'ta Clint Capela'nın 25 sayı, 22 ribaunt, Trae Young'ın 20 sayı, 14 asist, Bogdan Bogdanovic'in ise 20 sayı, 6 ribauntu kazanmak için yeterli olmadı.
Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 114-103
Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder: 122-116
Washington Wizards-Golden State Warriors: 118-114
Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 113-116
Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 121-105
Houston Rockets-Utah Jazz: 89-112
New York Knicks-Atlanta Hawks: 137-127
San Antonio Spurs-Miami Heat: 87-107
Dallas Mavericks-Detroit Pistons: 127-117
Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 105-106
Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 128-125
Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 117-105