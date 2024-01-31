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Spor

Furkan Korkmaz'ın 19 sayısı Philadelphia'ya yetmedi

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda karşı karşıya geldiği Golden State Warriors'a 119-107'lik skorla kaybetti. Furkan, 22 dakika parkede kalırken, 19 sayı, 3 asist ve 2 ribaund ile oynadı.

IHA31 Ocak 2024 Çarşamba 10:33 - Güncelleme:
Furkan Korkmaz'ın 19 sayısı Philadelphia'ya yetmedi
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NBA'de normal sezon 5 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Chase Center'da karşılaştığı Golden State Warriors'a 119-107'lik skorla mağlup oldu. Bu sezonki 20. galibiyetini kazanan Golden State'de Stephen Curry 37 sayı, 8 ribaund, 7 asist, Jonathan Kuminga 26 sayı, 7 ribaund ve Andrew Wiggins 23 sayı, 5 ribaund ile katkı verdi. Ligde üst üst 4, toplamda 17. yenilgisini alan Philadelphia'da ise Furkan Korkmaz 22 dakika parkede kalırken, 19 sayı, 3 asist ve 2 ribaund ile oynadı ve bu sezonki en yüksek sayısına ulaştı. Takımda ayrıca Tobias Harris 26 sayı, 10 ribaund ve Kelly Oubre Jr. 15 sayı, 6 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

NBA'DE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI ŞÖYLE:

New York Knicks: 118 - Utah Jazz: 103

Boston Celtics: 129 - Indiana Pacers: 124

Atlanta Hawks: 138 - Los Angeles Lakers: 122

Chicago Bulls: 107 - Toronto Raptors: 118

Golden State Warriors: 119 - Philadelphia 76ers: 107

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