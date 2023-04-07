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  • Furkan Korkmaz'ın etkisiz kaldığı maçta Philadelphia 76ers, Miami Heat'e mağlup oldu
Spor

Furkan Korkmaz'ın etkisiz kaldığı maçta Philadelphia 76ers, Miami Heat'e mağlup oldu

NBA takımlarından Philadelphia 76ers, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın 8 sayı attığı maçta Miami Heat'e 101-129 mağlup oldu.

IHA7 Nisan 2023 Cuma 11:24 - Güncelleme:
Furkan Korkmaz'ın etkisiz kaldığı maçta Philadelphia 76ers, Miami Heat'e mağlup oldu
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Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Miami Heat deplasmanda konferans üçüncüsü Philadelphia 76ers'i 129-101'lik skorla yendi ve galibiyet sayısını 43'e çıkardı. Üst üste 3. maçını da kazanan Miami'de Tyler Herro ve Jimmy Butler 24'er, Max Strus ve Bam Adebayo da 14'er sayıyla mücadele etti. Bu sezonki 28. yenilgisini yaşayan Philadelphia'da ise Joel Embiid'in 21, James Harden'ın 14, Tobias Harris'in de 11 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Ev sahibi ekipte 10 dakika parkede kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz da 8 sayı ve 3 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 94 - Cleveland Cavaliers: 118

Philadelphia 76ers: 101 - Miami Heat: 129

San Antonio Spurs: 129 - Portland Trail Blazers: 127

Utah Jazz: 98 - Oklahoma City Thunder: 114

Phoenix Suns: 119 - Denver Nuggets: 115

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