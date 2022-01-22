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Spor

Furkan Korkmaz'ın Philadelphia'sı 24 sayılık galibiyeti koruyamadı

Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, ikinci yarıda 24 sayı öne geçtiği maçta Los Angeles Clippers'a 102-101 yenildi.

22 Ocak 2022 Cumartesi 11:50 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 11:50
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, ikinci yarıda 24 sayı geriye düştüğü Philadelphia 76ers deplasmanından 102-101 galip ayrıldı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Clippers'ta 19 sayı, 9 asistle oynayan Reggie Jackson ve 15 sayı, 7 ribauntla mücadele eden Nicolas Batum öne çıktı.

76ers'ın all-star pivotu Joel Embiid 40 sayı, 13 ribaunt, 6 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Tobias Harris 20 sayı, 7 ribaunt, Tyrese Maxey 19 sayı, 8 asist üretti. Furkan Korkmaz da 5 sayı, 3 asistle maçı bitirdi.

Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven ise takımının 110-108 kaybettiği Atlanta Hawks deplasmanında 4 sayı, 2 ribauntla oynadı.

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