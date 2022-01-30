Furkan Korkmaz'ın Philadelphia'sı galibiyet serisini 4 maça çıkardı

Joel Embiid'in 36 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle oynadığı Sixers'ta, Tobias Harris 16 sayı, 8 ribaunt, Tyrese Maxey 13 sayı, 7 asistle maçı tamamladı. 17 dakika süre alan Furkan Korkmaz, 5 sayı, 1 ribaunt, 1 asist ve 3 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.
Konuk ekipte Tyrese Haliburton, 38 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Harrison Barnes 16, Davion Mitchell 15 sayı kaydetti.
NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
New Orleans Pelican-Boston Celtics: 97-107
Dallas Mavericks-Indiana Pacers: 132-105
Philadelphia 76ers-Sacramento Kings: 103-101
Memphis Grizzlies-Washington Wizards: 115-95
Miami Heat-Toronto Raptors: 120-124 (uzatmada)
Golden State Warriors-Brooklyn Net: 110-106