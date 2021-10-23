Furkan Korkmaz'ın Philadelphia'sı Kevin Durant'ı durduramadı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 114-109 mağlup etti.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iki iddialı takımını karşı karşıya getiren maçta Nets, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 5 sayı farklı yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.
Nets'in all-star oyuncusu Kevin Durant 29 sayı, 15 ribaunt, 12 asistle "triple double" yaptı. LaMarcus Aldridge 23, James Harden da 20 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
Ev sahibi ekipte, Tobias Harris ve Seth Curry 23'er sayıyla oynadı. 20 dakika süre alan Furkan Korkmaz ise maçı 10 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle tamamladı.