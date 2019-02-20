Furkan Korkmaz'ın sağ dizinde menisküs yırtığı olduğu açıklandı

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın sakatlığı hakkına Philadelphia 76ers'tan açıklama yapıldı.

Philadelphia 76ers'ın All-Star'dan önceki New York Knicks maçıyla oynayamayan Furkan Korkmaz'ın durumu belli oldu.

Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın sağ dizinde menisküs yırtığı olduğunu ve milli oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağının, ameliyat da dahil tüm opsiyonların değerlendirilmesinin ardından netleşeceğini açıkladı.

Furlan Korkmaz bu sezon 5.8 sayı, 2.3 ribaund ve 1.1 asistle oynadı.