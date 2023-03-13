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Spor

Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers'tan üst üste 5. galibiyet

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, evinde Washington Wizards'ı 112-93'lük skorla yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

13 Mart 2023 Pazartesi 10:42 - Güncelleme:
Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers'tan üst üste 5. galibiyet
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Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada bulunan Philadelphia 76ers, alt sıralarda yer alan Washington Wizards'ı sahasında 112-93 mağlup ederek üst üste 5. maçını kazandı.

Philadelphia'da Joel Embiid 34 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle karşılaşmanın en skorer ismi olurken, James Harden 18 sayı, 14 asist ve 2 ribaundla double-double yaptı. Ev sahibi ekipte 4 dakika 48 saniye parkede kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, mücadeleyi 2 sayı ve 1 asist ile tamamladı.

Wizards'ta ise Corey Kispert'in 25, Bradley Beal'in 13, Kyle Kuzma'nın da 12 sayısı yeterli olmadı. Bu sonuçla Philadelphia 45. galibiyetine ulaşırken, Wizards 37. yenilgisini aldı.

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