Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers'tan üst üste 5. galibiyet

Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada bulunan Philadelphia 76ers, alt sıralarda yer alan Washington Wizards'ı sahasında 112-93 mağlup ederek üst üste 5. maçını kazandı.



Philadelphia'da Joel Embiid 34 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle karşılaşmanın en skorer ismi olurken, James Harden 18 sayı, 14 asist ve 2 ribaundla double-double yaptı. Ev sahibi ekipte 4 dakika 48 saniye parkede kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, mücadeleyi 2 sayı ve 1 asist ile tamamladı.

Wizards'ta ise Corey Kispert'in 25, Bradley Beal'in 13, Kyle Kuzma'nın da 12 sayısı yeterli olmadı. Bu sonuçla Philadelphia 45. galibiyetine ulaşırken, Wizards 37. yenilgisini aldı.