Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia, Indiana Pacers'a yenildi

IHA 02 Ağustos 2020 Pazar 12:43 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 12:43

NBA’de normal sezon ESPN Wide World Spor Kompleksi’nde oynanan 5 maçla devam etti. Milli basketbolcu Furkan Kormaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Indiana Pacers’a 127-121’lik skorla mağlup oldu. Bu sezonki 27 yenilgisini alan Philadelphia’da Furkan 14 dakika parkede kaldı ve 3 sayı, 2 asist ve 1 ribaund ile mücadeleyi tamamladı. Takımda Joel Embiid 41 sayı, 21 ribaund, Tobias Harris 30 sayı, 8 ribaund ile oynadı. Ligdeki 40. galibiyetini elde eden Indiana’da ise T.J Warren 53 sayı atarak kariyer rekoru kırarken, Aaron Holiday 15 sayı, 10 ribaund ve Victor Oladipo 15 sayı, 7 ribaund ile katkı verdi.

CLİPPERS’TAN ÜÇLÜK REKORU

Los Angeles Clippers ise New Orleans Pelicans’ı 126-103’lük skorla geçerek 45. galibiyetini aldı. Clippers, maçta attığı 25 üçlük kulüp rekoru kırdı. Los Angeles Clippers’ta Paul George 28 sayı, 3 ribaund ve Kawhi Leonard 24 sayı, 6 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Bu sezonki 38. mağlubiyetini alan Pelicans’ta Nickeil Alexander-Walker 15 sayı, Brandon Ingram 14 sayı ile maçı tamamladı.

NBA’de normal sezon 6 karşılaşma ile devam edecek.

Günün toplu sonuçları ise şöyle:

Denver Nuggets: 105 - Miami Heat: 125

Oklahoma City Thunder: 110 - Utah Jazz: 94

Los Angeles Clippers: 126 - New Orleans Pelicans: 103

Indiana Pacers: 127 - Philadelphia 76ers: 121

Toronto Raptors: 107 - Los Angeles Lakers: 92