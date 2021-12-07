Furkan Korkmaz'ın Philadelphia'sı uzatmada kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, uzatmaya giden Charlotte Hornets maçını 127-124 kazandı.
Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Hornets ile 76ers arasındaki maçta büyük çekişme yaşandı.
Konuk ekip 76ers, 119-119'luk skorla uzatmaya giden müsabakadan, Joel Embiid'in 43 sayı, 15 ribaunt, 7 asistlik performansı sayesinde galip ayrıldı. Embiid kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı.
76ers'ta Tobias Harris 21 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Kenardan oyuna giren Furkan Korkmaz ise 8 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı.
7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Hornets'ta 35 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalmayla oynayan Kelly Oubre öne çıktı.