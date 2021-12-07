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Spor

Furkan Korkmaz'ın Philadelphia'sı uzatmada kazandı

NBA'de Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, uzatmaya giden maçta Charlotte Hornets'ı 127-124 yendi. Milli basketbolcu karşılaşmayı 8 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle tamamladı.

7 Aralık 2021 Salı 10:24 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 10:24
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, uzatmaya giden Charlotte Hornets maçını 127-124 kazandı.

Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Hornets ile 76ers arasındaki maçta büyük çekişme yaşandı.

Konuk ekip 76ers, 119-119'luk skorla uzatmaya giden müsabakadan, Joel Embiid'in 43 sayı, 15 ribaunt, 7 asistlik performansı sayesinde galip ayrıldı. Embiid kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı.

76ers'ta Tobias Harris 21 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Kenardan oyuna giren Furkan Korkmaz ise 8 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Hornets'ta 35 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalmayla oynayan Kelly Oubre öne çıktı.

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