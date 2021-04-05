Furkan Özbek, halterde Avrupa şampiyonu oldu

DHA 05 Nisan 2021 Pazartesi 22:26 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 22:26

Muhammet Furkan Özbek, altın madalya kazandığı ve İstiklal Marşı'nı dinlettiği için büyük onur duyduğunu söyledi. Özbek ayrıca, antrenörlerinin ve Halter Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar'ın kendisine büyük destek verdiğini için teşekkür etti.