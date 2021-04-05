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Spor

Furkan Özbek, halterde Avrupa şampiyonu oldu

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde erkekler 67 kiloda yarışan Muhammet Furkan Özbek koparmada 145 kilo ile altın, silkmede 178 kilo ile altın, toplamda ise 323 kiloluk derecesiyle koparma, silkme ve toplamda Avrupa gençler rekoru kırarak büyükler Avrupa şampiyonu oldu.

DHA05 Nisan 2021 Pazartesi 22:26 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 22:26
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Muhammet Furkan Özbek, altın madalya kazandığı ve İstiklal Marşı'nı dinlettiği için büyük onur duyduğunu söyledi. Özbek ayrıca, antrenörlerinin ve Halter Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar'ın kendisine büyük destek verdiğini için teşekkür etti.

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