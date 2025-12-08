İSTANBUL 10°C / 7°C
Spor

Furkan Soyalp cezalı duruma düştü

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un orta saha oyuncusu Furkan Soyalp, ligde cezalı duruma düştü.

8 Aralık 2025 Pazartesi 09:37
Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor; deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelirken, mücadeleye 11'de başlayan Furkan Soyalp, 45+1. dakikada sarı kart gördü. Bu maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Furkan Soyalp böylece cezalı duruma düştü ve Alanyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Soyalp; bu sezon daha önce Göztepe, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor maçlarında sarı kart görmüştü.

30 yaşındaki futbolcu, Eyüspor maçında doksan dakika sahada kaldı ve gösterdiği performans nedeniyle tribünlerden yoğun alkış aldı.

