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Spor

Furkan Yaman gümüş madalya kazandı

İtalya'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda yıldız erkekler kılıç kategorisinde milli sporcu Furkan Yaman, gümüş madalyanın sahibi oldu.

24 Şubat 2024 Cumartesi 00:53 - Güncelleme:
Furkan Yaman gümüş madalya kazandı
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Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Napoli kentinde devam eden organizasyonda Furkan Yaman, yıldız erkekler kılıç kategorisinde altın madalya için İtalyan sporcu Leonardo Reale ile karşılaştı.

Final müsabakasında Leonardo Reale'ye 15-14 mağlup olan Furkan Yaman, gümüş madalya aldı.

Aynı kategoride mücadele eden milli sporculardan Arda Tanerler 35'inci, Ateş Efe Toker ise 41'inci oldu.

Milli eskrimcilerden yıldız kadınlar epede Nilahsen Erten 10'uncu, Yasemin Toktaş 26'ncı, Zülal Can 51'inci, Elif Yalçın 87'nci, yıldız erkekler flörede Sarp Öztürk 23'üncü, Kıvanç Kırtay 28'inci, Arda Barış Demircan 52'nci ve Ahmed Turgut Anbarlılar ise 63'üncü sırada yer aldı.

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