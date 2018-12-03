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Furkan'dan 15 dakikada 6 sayı, 2 asist, 2 top çalma

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Furkan Korkmaz'ın da forma giydiği Philadelphia 76ers, Memphis Grizzlies'i 103-95 yendi.

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NBA'e 6 maçla devam edildi. All-star oyuncu Jimmy Butler'ı takasla  kadrosuna kattıktan sonra vites yükselten Philadelphia 76ers, seyircisi önünde  oynadığı Memphis Grizzlies karşılaşmasını 103-95 kazandı.

Son 9 karşılaşmasında 8. galibiyetini alan 76ers'ta J.J. Redick 24,  Jimmy Butler 21 sayı kaydetti. Ben Simmons 19 sayı, 12 ribaunt, 6 asist, Joel  Embiid de 15 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza attı. Milli basketbolcu  Furkan Korkmaz ise 15 dakikada 6 sayı, 2 asist, 2 top çalma üretti.

Grizzlies'te Mike Conley 21 sayı, 5 asist, Jaren Jackson 17 sayı, 3  blok ve JaMychal Green 14 sayı, 7 ribaunt, 4 top çalmayla mücadele etti.

Sonuçlar

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 120-96

Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans: 109-119

Miami Heat-Utah Jazz: 102-100

Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 103-95

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 114-110

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 131-118

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