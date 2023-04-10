Furkanlı Philadelphia 76ers, sezonu 3. sırada tamamladı

Doğu Konferansı'da Philadelphia 76ers, son maçında konuk olduğu Brooklyn Nets'i 134-105 mağlup edip, normal sezonu 3. sırada bitirdi.
76ers forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, yaklaşık 30 dakika süre aldığı maçta 11 sayı, 3 ribauntla oynadı.
Konuk takımda Mac McClung, Shake Milton ve Louis King 20'şer sayı kaydetti. Nets'te ise Cam Thomas'ın 46 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
Doğu Konferansı'nda normal sezonu 3. sırada tamamlayan 76ers ve 6. sırada bitiren Nets, play-off ilk turunda da önümüzdeki hafta sonu karşı karşıya gelecek.
Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 117-138
Denver Nuggets-Sacramento Kings: 109-95
Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 128-117
Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 113-108
Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 115-100
Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 114-119
Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 101-157
Boston Celtics-Atlanta Hawks: 120-114
Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 105-134
Chicago Bulls-Detroit Pistons: 103-81
Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 95-106
Miami Heat-Orlando Magic: 123-110
New York Knicks-Indiana Pacers: 136-141
Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 121-105
Washington Wizards-Houston Rockets: 109-114