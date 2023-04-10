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Spor

Furkanlı Philadelphia 76ers, sezonu 3. sırada tamamladı

NBA'de milli oyuncumuz Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, sezonu 3. sırada tamamladı.

AA10 Nisan 2023 Pazartesi 12:27 - Güncelleme:
Furkanlı Philadelphia 76ers, sezonu 3. sırada tamamladı
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Doğu Konferansı'da Philadelphia 76ers, son maçında konuk olduğu Brooklyn Nets'i 134-105 mağlup edip, normal sezonu 3. sırada bitirdi.

76ers forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, yaklaşık 30 dakika süre aldığı maçta 11 sayı, 3 ribauntla oynadı.

Konuk takımda Mac McClung, Shake Milton ve Louis King 20'şer sayı kaydetti. Nets'te ise Cam Thomas'ın 46 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Doğu Konferansı'nda normal sezonu 3. sırada tamamlayan 76ers ve 6. sırada bitiren Nets, play-off ilk turunda da önümüzdeki hafta sonu karşı karşıya gelecek.

SONUÇLAR:

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 117-138

Denver Nuggets-Sacramento Kings: 109-95

Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 128-117

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 113-108

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 115-100

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 114-119

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 101-157

Boston Celtics-Atlanta Hawks: 120-114

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 105-134

Chicago Bulls-Detroit Pistons: 103-81

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 95-106

Miami Heat-Orlando Magic: 123-110

New York Knicks-Indiana Pacers: 136-141

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 121-105

Washington Wizards-Houston Rockets: 109-114

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