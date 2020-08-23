Futbol camiası Giresun için tek yürek!

Futbol kulüpleri Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrası şehit olan asker ve hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı. İşte o mesajlar...
Giresun’da yaşanan sel afetinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Can kaybı olmaması en büyük temennimiz.
Geçmiş olsun Giresun
Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kayıp vatandaşlarımızın bir an önce sağ salim bulunması en büyük temennimiz.
"Giresun'daki sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Arama ve kurtarma çalışmalarında kayıp vatandaşlarımıza da sağ salim ulaşılmasını temenni ediyoruz."
Giresun’daki sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Geçmiş Olsun Giresun
Giresun’da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.
Geçmiş olsun Giresun.
Giresun’da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diler, kayıplarımızın bir an önce bulunmasını temenni ederiz.
Giresun’da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Geçmiş Olsun Giresun
Giresun’da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diler, kayıplarımızın bir an önce bulunmasını temenni ederiz.
Giresun’da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.
Giresun’da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Giresun’da meydana gelen sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Giresun’da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen askerlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Arama kurtarma çalışmasında kayıp canlarımızın sağ salim bulunmasını temenni ediyoruz.
Giresun’da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz.