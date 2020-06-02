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Spor

Futbol camiası ırkçılığa karşı birleşti

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçeli Vedat Muriç ve Trabzonsporlu Alexander Sorloth, Amerika'da bir polis memuru tarafından boğularak öldürülen George Floyd için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

DHA02 Haziran 2020 Salı 16:27 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 16:27
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Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) siyahi George Floyd’un polis memuru tarafından boğularak öldürülmesinin ardından, dünyada yaşanan olaya tepkiler çığ gibi büyüyor. Spor dünyasından da birçok kişi yaşanan olay sonrası tepkilerini dile getirdi. Avrupa'da birçok kulüp antrenmanlarda diz çökerek tepki gösterirken, bazı sporcular da sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi. 

Türkiye'de de yaşanan acı olaya sessiz kalınmadı. Beşiktaş Kulübü yaptığı paylaşımda, "George Floyd için adalet" notunu düşerken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise, "Irkçılığa hayır de" mesajını paylaştı. 

Trabzonsporlu Alexander Sorloth, "Siyahi hayatlar da önemlidir" açıklamasını yaparken, Fenerbahçeli Vedat Muriç de birlik mesajı verdi.

68 yaşındaki adam kalp, şeker ve tansiyon hastalıklarına rağmen Kovid-19'u atlatmayı başardı

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