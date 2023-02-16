Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Basel'le karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kulüp başkanları bir araya gelerek ortak bir açıklama yaptı.

Tüm takım taraftarlarının bugün Trabzonspor'a destek olacağını aktaran, Mehmet Büyükekşi "6 Şubat'ta meydana gelen deprem bizi çok derinden etkiledi. Gerçekten yüreğimiz yanıyor. Trabzonspor'un bugün oynayacağı maç bizim için çok önemli. Buradan tüm dünyaya bir mesaj vermek istiyoruz. Acımız çok büyük. Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bugün takım gözetmeksizin tüm renkler Trabzonspor olacak." dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise açıklamasında, "İnsanlar orada mağdur. Futbol ailesi olarak böyle bir günde birlik ve beraberliğini ilan etmek için Trabzonspor'u desteklemek, ona güç vermek ve başarısına ortak olmak için bir araya geldik. Türk futbolundaki dostluğun da bir resmi olmasını istiyoruz. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Sayın başkanıma ve oyunculara başarılar diliyorum." dedi.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor'a destek olmak için bugün maça geldiklerini belirterek, "Ahmet Ağaoğlu'nun davetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir acı. Bir milli maç edasında Trabzonspor için buradayız. Bugün tüm başkanlarımıza desteğe geldik." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise kulüpler arasındaki birlik ve beraberliğin devam etmesi gerektiğini ifade ederek, "İlk günden beri yaralarımızı beraber saracağız diyoruz. Futbol ailesi olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Birbirimize destek olduk. Gelebilen tüm kulüpler olarak Trabzonspor'u desteklemeye geldik. Depremin yarattığı bu felaketin ardından dayanışma ruhu umarım daha kalıcı olur." açıklamasında bulundu.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Trabzonspor'a Basel karşısında başarılar dileyerek, "Hepimiz Trabzonspor'a destek olmak için buraya geldik. Bizim birbirimiz sevmemiz gerekiyor. Kısa bir süre sonra bunları unutup başa dönmemiz gerekiyor. Bu ülkenin bekası için bu dayanışmanın devam etmesi gerekiyor. Bu resmi Trabzon'dan vermek için buradayız. Trabzonspor'a başarılar diliyoruz." dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, destek için gelen kulüp başkanlarına, yöneticilere ve hatıra bileti alan taraftarlara teşekkür ederek, "Tüm başkanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Yaşadığımız felaketin boyutları çok büyük. Futbol ailesinin yöneticileri olarak ülkemize karşı sorumluluğumuz çok büyük. Sorumluluğumuz gereği elimizden geleni yapmaya çalıştık. Binlerce hatıra bilet alarak bu müsabaka gelirine destek olan kulüplerimize ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Bu birliktelik için böyle bir felakete gerek yoktu." açıklamasında bulundu.