Futbol camiasından Beşiktaş'a 'geçmiş olsun' mesajı

09 Mayıs 2020 Cumartesi 15:58 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 15:58

Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi. Siyah beyazlıların açıklaması sonrası futbol camiasından Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajları geldi. İşte o mesajlar...

FENERBAHÇE



Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Kulübünün Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve çalışanına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ANKARAGÜCÜ



MKE Ankaragücü Kulübü, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.

GENÇLERBİRLİĞİ



Gençlerbirliği Kulübü, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; ilgili sporcu ve personelin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

TRABZONSPOR



Trabzonspor Kulübü, bir futbolcusu ve bir kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulüpten paylaşılan mesajda, "Bir futbolcunuz ile çalışanınızda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, futbolcu ve çalışanınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

KAYSERİSPOR



Hes Kablo Kayserispor Kulübünden Beşiktaş Kulübüne geçmiş olsun mesajı.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş Kulübünde bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesinden ardından birçok kulüp Beşiktaş’a geçmiş olsun mesajı yayımladı. Hes Kablo Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, “Geçmiş olsun Beşiktaş. Bu zorlu süreci atlatacağınıza, futbolcunuzun ve personelinizin sağlığına kavuşacağına inancımız tam” denildi.

GÖZTEPE



Göztepe Kulübü, Kovid-19 testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanları için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif açıklanan Beşiktaş, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Sancaktepe Futbol Kulübü'ndeki futbolcu ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Testleri pozitif çıkanların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları temenni edildi.