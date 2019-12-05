Futbol danışmanlığı için İtalyan Braida
TEKNİK Direktör Fatih Terim’in futbol takımı için hem oyuncu hem de idari olarak yeni bir planlama yapması beklenirken, sürpriz bir iddia gündeme geldi.
- Star Spor
Daha önce teknik ekibe İtalyan kondisyoner Bartali’yi katan Fatih Terim’in, bu kez Milan’da berabere çalıştığı Ariedo Braida’yı düşündüğü öne sürüldü. Milan’da sportif direktörlük, Barcelona’da futbol takımı direktörlüğü yapan 73 yaşındaki Braida’ya futbol danışmanlığı görevi teklif ettiği iddia edildi.
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