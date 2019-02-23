Futbol direktörü ol Alex de Souza

Fener'in efsane isimlerinden Alex’e futbol direktörlüğü teklifi yapıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen ve Konya maçını izleyen Alex’e yönetimin futbol direktörlüğü teklifinde bulunduğu belirtildi. Alex’in transferler dışında kalan tüm konulardan sorumlu olması ve futbolcuları ile yönetim arasında köprü görevi kurması istendi. Sambacı’nın henüz cevap vermediği ve eşiyle görüştükten sonra Fenerbahçe’ye kararını bildireceği kaydedildi.