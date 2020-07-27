27 Temmuz 2020 Pazartesi 21:59 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 21:59

Belçikalı teknik direktör Luc Eymael yaptığı ırkçı açıklamanın ardından eleştiri oklarının hedefinde. Tanzanya Ligi'nde Young Africans takımını çalıştıran 60 yaşındaki antrenör, geçtiğimiz hafta sonunda alınan beraberliğin ardından taraftarın tutumunu eleştirdi.

"EĞİTİMSİZ İNSANLARSINIZ!"



Eymael, takımı ıslıklayan tribünler hakkında yüz kızartıcı ifadeler kullandı. "Bu ülkede iyi vakit geçirmiyorum. Sizler eğitimsiz insanlarsınız. Burada arabam veya internetim yok. Taraftarlar futbol hakkında hiçbir şey bilmiyor. Sadece maymun ve köpek gibi sesler çıkarıyorlar."

Belçikalı teknik adamın yorumu büyük tepki gördü. Young Africans takımı, Eymael'in görevine son verildiğini açıkladı.