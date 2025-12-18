Futbol dünyasını yasa boğan kayıp! Mario Pineida silahlı saldırıya uğradı

Ekvador'un Barcelona SC takımında forma giyen 33 yaşındaki sol bek Mario Pineida silahlı saldırı sonucunda öldürüldü.

Olay, Ekvador'un başkenti Guayaquil'e bağlı Sanales semtinde meydana geldi. Yerel polisin açıklamasına göre, Mario Pineida, eşi ve annesi bir kasap dükkanının önündeyken saldırıya uğradılar. Çift olay yerinde hayatını kaybetti, Pineida'nın annesi ise yaralandı.

BİR SÜREDİR ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORDU

Ekvador İçişleri Bakanlığı, Pineida'nın ölümünü detay vermeden doğrularken, Barcelona SC'den yapılan açıklamada ise taraftarlarının Pineida'nın ölümünden dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

Kulüp başkanı Antonio Alvarez, Ekvadorlu futbolcunun bir süredir ölüm tehditleri aldığını ve kısa bir süre önce kişisel güvenliği için ek güvenlik talebinde bulunduğunu belirtti.

SON 1 AYDA 4. FUTBOLCU CİNAYETİ

Ekvador'da futbolculara yönelik saldırıların giderek artması yetkilileri ve kulüpleri endişelendiriyor. 2. lig takımlarından Exapromo Costa'nın oyuncuları Maicol Valencia ve Leandro Yepez ile 22 de Julio'nun futbolcusu Jonathan Gonzalez geçtiğimiz eylül ayında uğradıkları silahlı saldırılarda hayatlarını kaybetmişlerdi.