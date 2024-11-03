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Spor

Futbol dünyasının yeni yıldızı Eintracht Frankfurt'tan

Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Omar Marmoush bu sezon yakaladığı istatistiklerle dünya devlerini peşine taktı.

3 Kasım 2024 Pazar 14:44 - Güncelleme:
Futbol dünyasının yeni yıldızı Eintracht Frankfurt'tan
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Eintracht Frankfurt forması giyen Omar Marmoush, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.

Alman ekibinde bu sezon 14 maçta süre bulan Marmoush, 12 kez gol sevinci yaşadı. Mısırlı futbolcu ayrıca takım arkadaşlarına 9 kez gol pası verdi.

25 yaşındaki futbolcunun bu performansı sonrası adı transferle de anılmaya başlandı. Marmoush için geçtiğimiz haftalarda gündeme Liverpool ve Bayern Münih iddiaları gelmişti.

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Marmoush'un Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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