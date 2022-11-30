Futbol efsanesi Pele'den kötü haber!

Brezilya Milli Futbol Takımı ve Santos Fc'nin efsane oyuncularından Pele, hastaneye kaldırıldı.

ESPN'in haberine göre; efsane futbolcunun kanserle mücadele etiiği ve aynı anda kalp sorunu yaşadığı da belirtildi.

Hastaneden kamuoyuna yapılan ilk açıklamada, Pele2ye "kalp yetmezliği" teşhisinin konulduğu belirtildi.

Geçtiğimiz aylarda kansere yakalandığı öğrenilen 82 yaşındaki futbol efsanesinin tedaviye başladığı açıklanmıştı.

Ancak kemoterapi sürecinin verimli bir şekilde ilerlemediği düşünülüyordu.

ESPN, Brezilyalı efsanenin kemoterapiye cevap vermediğini ve ailesinin bundan endişe duyduğunu aktardı.