Galatasaray'ın Napoli'den dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'i kiralık olarak renklerine bağlamasının yankıları sürüyor.

Sarı-kırmızılıların Osimhen transferiyle ilgili son olarak Arsenal'in efsane futbolcularından William Gallas konuştu. Gallas'ın Arsenal'e çağrıda da bulunan Gallas'ın açıklamaları şöyle:

"Ocak ayında Arsenal için bir oyuncu transfer edebilseydim, bu dünya klasında bir forvet olurdu ancak ocak ayında müsait değiller. Şu anda birinci sınıf forvetler yok. Osimhen hakkında konuşmak isterim çünkü Galatasaray'da olduğunu biliyorum ve hala neden orada olduğunu anlamıyorum. Arsenal'in ihtiyacı olan profil türü bu."