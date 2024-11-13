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  • Futbol efsanesinden İngiliz devine çağrı! ''Victor Osimhen ihtiyaç duyulan bir profil''
Spor

Futbol efsanesinden İngiliz devine çağrı! ''Victor Osimhen ihtiyaç duyulan bir profil''

İngiliz devi Arsenal'in efsane futbolcusu William Gallas eski takımına transfer çağrısında bulundu. Arsenal'in dünya klasında bir forvete ihtiyacı olduğunu söyleyen eski futbolcu, 'Şu anda birinci sınıf forvetleri yok. Osimhen, Arsenal'in ihtiyacı olan profil.' dedi. İşte detaylar...

13 Kasım 2024 Çarşamba 17:14 - Güncelleme:
Futbol efsanesinden İngiliz devine çağrı! ''Victor Osimhen ihtiyaç duyulan bir profil''
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Galatasaray'ın Napoli'den dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'i kiralık olarak renklerine bağlamasının yankıları sürüyor.

Sarı-kırmızılıların Osimhen transferiyle ilgili son olarak Arsenal'in efsane futbolcularından William Gallas konuştu. Gallas'ın Arsenal'e çağrıda da bulunan Gallas'ın açıklamaları şöyle:

"Ocak ayında Arsenal için bir oyuncu transfer edebilseydim, bu dünya klasında bir forvet olurdu ancak ocak ayında müsait değiller. Şu anda birinci sınıf forvetler yok. Osimhen hakkında konuşmak isterim çünkü Galatasaray'da olduğunu biliyorum ve hala neden orada olduğunu anlamıyorum. Arsenal'in ihtiyacı olan profil türü bu."

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