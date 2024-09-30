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Spor

Futbol tarihine geçmeye hazırlanıyor! Ronaldo görüşmelere başladı

Kırılması çok zor olan birçok rekoru elinde bulunduran 39 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo Suudi ekibi Al Nassr ile sözleşmesinin son yılına girdi. Futbol kariyerine devam etmek isteyen başarılı futbolcu Suudi ekibiyle yeni sözleşme görüşmelerine başladı.

30 Eylül 2024 Pazartesi 15:39 - Güncelleme:
Futbol tarihine geçmeye hazırlanıyor! Ronaldo görüşmelere başladı
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Futbol tarihinin en önemli isimleri arasında yer alan 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 2023 yılı başında Al-Nassr'a imza atmıştı.

Suudi Arabistan ekibiyle 2.5 yıllık kontrat yapan Portekizli yıldız, mukavelesinin son yılına girdi.

Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı habere göre Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı.

Haberde Ronaldo'nun futbola devam etmek ve 2026 Dünya Kupası'nda oynamak istediği vurgulandı.

Cristiano Ronaldo 2026 Dünya Kupası'nda yer alması halinde 6 farklı Dünya Kupası'nda oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçecek.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Suudi Arabistan Pro Lig'de çıktığı 31 maçta 35 gol atarak gol kralı olan Cristiano Ronaldo, bu sezon ise ligde 5 maça çıktıp 4 gollük katkı verdi.

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