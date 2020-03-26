IHA 26 Mart 2020 Perşembe 16:52 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 16:53

Hiçbir futbolcusuna ülkesine dönüş izni vermeyen sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın belirlediği program doğrultusunda futbolcuların evlerinde antrenmanlarına devam ettiği ifade edildi. Bazı futbolculara kulüp tarafından fitness ve spor ekipmanları verilirken, diğerler oyuncuların ise kendi imkanlarıyla kondisyon depoladıkları belirtildi.

Virüs tehlikesi geçene kadar bu tempoyla hazırlıklarını sürdürecek olan sarı-kırmızılı futbolcuların, sonrasında ise TFF’nin vereceği karara göre hareket edecekleri ifade edildi.