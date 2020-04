'Futbolculara en az 4-5 hafta adaptasyon süresi gerekli'

IHA 18 Nisan 2020 Cumartesi 12:58 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 12:58

Koronavirüs salgını nedeniyle ligler ertelenirken, futbolcular idmanlarına evlerinde devam ediyor. Süper Lig’de top koşuşturan Deniz Türüç, Ozan Tufan, Sadık Çiftpınar, Yusuf Erdoğan ve Ömer Ali Şahiner gibi yıldız isimlerin bireysel performans antrenörlüğünü yapan Umut Özalp, futbolcuların son durumları ve fizyolojik açıdan onları bekleyen şeyleri İhlas Haber Ajansı’na değerlendirdi. Oyuncular ile her gün telekonferans yöntemiyle irtibat kuran ve futbolcuların ev şartlarında idmanlarını takip eden bireysel performans antrenörü Umut Özalp, “Korona virüs süreci maalesef hem beklediğimiz hem de alışkın olduğumuz bir süreç değil. Virüs hakkında yeni çözümler üretilmeye çalışılıyor. Elbette çok zor olacak ama bu süreçte birey olarak hem direncimizi hem de motivasyonumuzu yüksek tutmalıyız. Tabii bu süreç profesyonel futbolcular için bazı riskler doğuruyor. Futbol bilindiği kadarıyla içinde yüksek şiddetin, dayanıklılığın, ani hızlanmaların ve ani yavaşlamaların, sıçramaların bulunduğu çok yönlü bir oyun. Oyuncular sezon içinde buna yönelik hazırlanıyorlar ve hazırlanma süreci de zaman alıyor. Bu süreçte yapabildikleri kadar ev ortamında dayanıklılık, kuvvet, denge ve mobilite çalışmalarına adapte olmaya çalışıyorlar. Fakat bu süreçte her ne kadar ev ortamında çalışmış olsalar da kendilerini tam olarak hazırlamaları çok zor olacaktır. Oyuncular için yüksek şiddetin ve dayanıklılığın gerekli olduğu futbol branşında sahanın eni ortalama 70 metre, boyu ise ortalama 110 metredir. Oyuncuların ev ortamında saha idmanlarına ya da müsabakalarına hazırlanmaları bu yüzden çok zor olacaktır” değerlendirmesini yaptı.

“ADAPTASYON İÇİN EN AZ 4-5 HAFTAYA İHTİYAÇ VAR”



Futbolcuların bu süreç sonrasında ciddi sakatlıklar yaşayabileceklerini belirten Özalp, "Futbol toplu ve topsuz alanda çeşitli anatomik planlarda yapılan, sıklıkla temasın ve mücadelenin bulunduğu sakatlık riski yüksek bir oyundur. Oyuncuları 4 gün bile saha idmanından yoksun olması hem fizyolojik hem de psikolojik olarak olumsuz etkilemektedir. Fakat oyuncular, bu süreçten dolayı saha idmanlarına neredeyse ortalama 2-3 ay sonra geçiş yapacaklardır. Futbolcularda bu süreç sonunda sakatlıklar görülebilir. Müsabakaların ne zaman başlayacağından ziyade antrenman adaptasyon sürecinden sora oyuncuların hazır olup olmamaları kontrol edilip müsabakalara bunun sonucunda karar verilmesi gerekir. Bence sakatlıktan korunma adına oyunculara en az 4-5 hafta adaptasyon süresi tanınması gerekir” dedi.

“SÜREÇ FUTBOLCULAR İÇİN ÇOK ZOR GEÇİYOR



Futbolcuların fizyolojik ve psikolojik olarak zorlu bir dönemden geçtiklerinin altını çizen Özalp, "Normalde online çalışmalara karşı biriyim. Fakat birlikte çalıştığım oyuncuların hepsinin vücut kapasitelerini bildiğim için mümkün olduğunca internet ortamından çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu süreç onlar içinde maalesef çok zor geçiyor. Futbolcular sosyal insanlar. Taraftarlarıyla her hafta maç sonrası bir bütün halindeler. Her hafta sonu müsabaka öncesi taraftarlarının onları motive etmesini ve müsabakanın atmosferini hissetmeleri bile onları psikolojik olarak ciddi anlamda rahatlatıyor. Ve bu insanlar maalesef şu an evden dışarıya çıkamıyorlar. Bu da futbolcuları ciddi anlamda etkiliyor” şeklinde konuştu.