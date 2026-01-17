Futbolcuların hepsi ıslıklanmıştı! Real Madrid'de sadece Arda Güler alkışlandı

La Liga'da sahasında Levante ile karşılaşan Real Madrid'de maç öncesi ilginç anlar yaşandı. Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası sabrı taşan taraftarlar maç öncesinde oyunculara tepki gösterdi ve yönetime istifa tezahüratlarında bulundu.

MAÇ ÖNCESİ TEPKİ

Real Madrid, La Liga'da sahasında Levante'yi konuk etti. Karşılaşma öncesi ısınmaya çıkan oyuncuları yuhalayan taraftarlar, kadrolar açıklanırken Gonzalo ve Mbappe dışındaki tüm oyuncuları ıslıkladı.

SADECE ARDA GÜLER ALKIŞLANDI

Arda Güler ve Franco Mastantuono, ikinci yarının başında oyuna girdi. Arda, oyuna girerken Real Madrid tribünleri tarafından alkışlandı.