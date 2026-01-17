İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2026 Cumartesi / 29 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Futbolcuların hepsi ıslıklanmıştı! Real Madrid'de sadece Arda Güler alkışlandı
Spor

Futbolcuların hepsi ıslıklanmıştı! Real Madrid'de sadece Arda Güler alkışlandı

İspanya La Liga'da sahasında Levante ile karşılaşan Real Madrid'de tüm futbolcuları ıslıklayan taraftarlar, ikinci yarıda oyuna dahil olan Arda Güler'i ise alkışladı.

HABER MERKEZİ17 Ocak 2026 Cumartesi 17:25 - Güncelleme:
Futbolcuların hepsi ıslıklanmıştı! Real Madrid'de sadece Arda Güler alkışlandı
ABONE OL

La Liga'da sahasında Levante ile karşılaşan Real Madrid'de maç öncesi ilginç anlar yaşandı. Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası sabrı taşan taraftarlar maç öncesinde oyunculara tepki gösterdi ve yönetime istifa tezahüratlarında bulundu.

MAÇ ÖNCESİ TEPKİ

Real Madrid, La Liga'da sahasında Levante'yi konuk etti. Karşılaşma öncesi ısınmaya çıkan oyuncuları yuhalayan taraftarlar, kadrolar açıklanırken Gonzalo ve Mbappe dışındaki tüm oyuncuları ıslıkladı.

SADECE ARDA GÜLER ALKIŞLANDI

Arda Güler ve Franco Mastantuono, ikinci yarının başında oyuna girdi. Arda, oyuna girerken Real Madrid tribünleri tarafından alkışlandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.