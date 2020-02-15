'Futbolcuların olduğu odada bana küfür ettiniz'

15 Şubat 2020 Cumartesi13:18 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 13:18

"Amatörlere olan sempatimi kimseyle tartışmam. Gelir gider bütçelerini dengeleyecek bir şey oluşturmamız lazım. Altyapıdan oyuncularımız çıkıyor ama biz değerlendiremiyoruz. Her şey yapılmış gibi gözükse dahi güreşçilerimizin boks şubemizin nerelerde antrenman yaptığını gördükten sonra ben çok üzüldüm"



BİRBİRİNE KENETLENEN BİR TAKIM OLDUK

"Futbolda takımımımızı bu süreç içerisinnde tartışacak bir konumda değiliz. Dünkü maç bizi üzmüş olabilir ama daha iyi oynayan ve birbirine kenetlenmiş bir takım görmekten dolayı mutluyuz, umudumuz arttı."



ESKİ VE YAŞLI HAKEM İSTEMİYORUZ

Biz kurullarla temas halindeyiz. Sürekli baskı yapıyoruz ancak bunun nasıl yapılacağına da bırakın biz karar verelim. Artık eski ve yaşlı hakem istemiyoruz dedim. Gençlerle bu işi yapalım dedim, yapacaksa hatayı gençler yapsın geleceğimizi kurtaralım.



VAR konusudur geliyor gidiyor. Şeffaf olun açıklayın. Şeffaf olmayan bir toplum mutlu olmaz. Yok diyorlar açıklanamaz.



IFAB NE YAZDI AÇIKLAYIN

"Göztepe maçında olay belli, kural hatası yapıldı. IFAB'ın ne yazdığını bize açıklanmasını istiyoruz. Tahkim inşallah hakkımızı iade edecektir, etmezse de artık futbol kanunlar sadece Tahkim ile bitmiyor"

İbra konumuz oldu ve sayın Orman 2-3 hafta evvel televizyona çıktı. Orada bazı konuşmalar yaptı. Ben kendisiyle ilgili bildiğim bilmedİğim şeyleri konuşmak istemiyorum. Artık zaten araştırma da başladı. Dolayısıyla o konuya girmek istemiyorum. Şahsımla ilgili söyledikleriyle konuşacağım.



BEN HOCAYA GEREKEN DESTEĞİ VERDİM

Konu ibra ile başlıyor. Futbol AŞ'de ibra edilmedi ve kızgın olduğunu söyledi Fikret Orman. Ben o zaman da söyledim. Bu konu şahsileştirecek bir konu değil. Bu konu senle Beşiktaş arasındaki konu. Konu Beşiktaş ise benim için akan sular durur. Ben onun aklanması için bir fırsat olduğunu söylemişken o televizyona çıktı. Erzurumspor maçının arkasında hocayı kamuoyu önünde yöneticiler tartışmayacak. Yahu benim yönetimim nerede tartışmış? Ben zaten gereken hocaya desteği verdim 6-7 maç alarak. Hocaya karşı bizim tartışmamız yok. Şenol Hoca'nın şampiyonluğu kaçırdığımız sezon onlar tarafından küstürüldüğünü çok iyi biliyorum.



YAHU BEN KELLEMİ KOYDUM

Futbol AŞ'ye girmemişim, göğsümü koyacakmışım. Yahu ben kellemi koymuşum başka koyacak bir şeyim kalmamış. Ben zamanında Futbol AŞ'ye girmemişim. Yahu o kadar istekli arkadaşlarımız vardı ki ben ağabey olarak başımı eğdim, tamam dedim. Futbol AŞ'de görev yapacağına inandığım bir ekip kurdum oraya.



NE ŞAİBENİZ VAR

"Ben, Futbol A.Ş.'den 2 milyon TL'yi almışım, çekmişim gitmişim. Yahu ben koyduğum paramı geri aldım, çalmadım ki. Ben 1 milyon doları locasıydı, bindiğim uçakların parasıydı onlara harcadım."



Neden burayı bize devretmeden gidiyorsunuz? Neyden kaçıyorsunuz, ne şaibeniz var!



ARTIK İŞİNE BAK

Sen benim 2 milyon dolar aldığımı söylüyorsun. Giderken hanginizin alacağı kalmış kulüpte elinizde duruyor bakın. Bu kulübün özel jetine bindiniz, çayını içtiniz. 100 lira bırakmış mısınız kulüpte? Artık işine bak. Çok üzgünüm, ağlamamak için kendimi zor tutuyorum.



Buraya ilk geldiğin gün Yıldırım Demirören'den hesap soracağını söylemiştin. Bu, geleneklere uygunsa benim yaptığım neden değil?



BANA KÜFÜR ETTİLER

Benim Ümraniye'de masamı topladığımı söyledi, yarama bastı. Benim gitmem için mobbing uygulandı. Yanındaki insanlarla birlikte futbolcuların olduğu ortamda bana küfür ettiler. Bana mobbing uygulandı orada. Ne yapacaktım oturmaya devam mı edecektim? Ben namuslu bir insanım.



Senin transfer cambazı dediğin komite başkanını sen kendin futbolda yönetici yapmamışsın. Kanyon'da oturup transfer yapan cambazın var ya, kayıtlarımız ortada.



BENİ ALİ KOÇ'LA MI EZMEYE KALKIYORSUN

Fikret Orman diyor ki; Ali Koç para vermiş, Ahmet Nur Çebi vermemiş. Sen, rakip kulüp başkanı Ali Koç ile beni niye karşılaştırıyorsun? Beni, Ali Koç ile mi ezmeye çalışıyorsun? Madem öyle Ali Koç senin zamanında da vardı. Sen neden vermedin parayı? Sen o kadar borç yapacaksın ama başkası gelip o ödeyecek. Yok ya, var mı öyle şey?



Diyor ki; "İlk geldiğimizde biz de borç harç içindeydik Ahmet Nur Çebi." "Ağabey" oldu sana "Ahmet Nur Çebi." O dönemde de ben ağladım, zırladım, söylendim, bu nasıl hesap dedim.



"Güçlü olmak para mıdır? Ben, paradan konuşmaktan nefret ediyorum, tiksiniyorum. Fikret Orman ve yönetimi hakkında bildiğim çok şey var ama denetleme kurulu raporunu açıklayana kadar hiçbir şey söylemeyeceğim"



"Şu anda Beşiktaş'ın tek bir çıkış yolu var; Bağış kampanyası! Herkesten destek bekliyoruz, 1 lira da değerli, 10 bin lira da değerli



"Bu sorunları beraber çözeceğiz birkaç sene içinde muhteşem bir Beşiktaş yaratacağız"

