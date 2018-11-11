Futbolcuların özelliklerine göre sistem belirleyen Erwin Koeman, 2 maçta Fenerbahçe'yi ayağa kaldırdı

Hollandalı teknik direktör, sarı-lacivertli takımda hem sistemsel hem de kadro anlamında hamleleriyle dikkat çekiyor. 57 yaşındaki çalıştırıcı, futbolcularıyla ilgili tüm detayları bilmesi, mevkiisel anlamda hamleleri ve sahip olduğu bilgilerle öne çıkıyor.

Fenerbahçe’de Phillip Cocu ile yolların ayrılmasından sonra Galatasaray ve Anderlecht maçlarında takımı yöneten Erwin Koeman, kısa sürede dikkat çekti.

57 yaşındaki teknik adam, Cocu’dan farklı bir tarz ve sistemle çalışıyor. Hollandalı çalıştırıcı, elindeki kadroyla alakalı A’dan Z’ye tüm bilgileri biriktiriyor.Futbolcularının özgeçmişleri, geçmişte nasıl oynadıkları, eski kulüplerindeki mevkiileri, orjinal bölgeleri ve performanslarıyla alakalı bütün detaylara önem veriyor.

Adeta elinde bir bilgi bankası bulunduran Koeman, maçlarda da sistemini oluştururken bu detayı öne çıkarıyor. Galatasaray derbisinde Jailson ile Eljif Elmas’ı yan yana oynatan, Valbuena ile Ayew’i Marsilya’daki gibi kullanan, Alper Potuk’u Eskişehirspor’daki oyun kurucu bölgesine çeken, Benzia’yı esas yerinde oynatan Koeman, Isla ile ilgili orta saha planını da ona göre yaptı.Isla’nın Marsilya ve Cagliari’de defansif orta saha oynadığını bilen tecrübeli antrenör, oluşan boşluğu kapatmak için de planlarını hazırladı.

Taktik sistem

Aynı zamanda Mehmet Ekici’nin sakatlığının geçmesini de bekleyen Koeman, oyun kurucu olarak kullanacak.

Diego Reyes’i de 3. stoper olarak görüp, gerekmedikçe orta sahaya kaydırmayacak olan deneyimli isim, 4-4-2, 4-2-3-1 ve 4-5-1 gibi 3 farklı sisteme göre ideal 11’lerini sürekli düzenleyecek.

Çalışma stili

Erwin Koeman, birlikte çalıştığı oyuncuların tarzını, mevkiisini, özelliklerini ve geçmişini hep biriktiriyor. Futbolun analiz kısmında da hep var olan Koeman, futbolcu özelliklerine göre sistem belirlemeyi planlıyor. Daha önce Southampton ve Everton’da Ronald Koeman’a yardımcılık yaparken de benzer çalışma stilini kullanan Hollandalı, alışkanlığını sürdürüyor.

Feyenoord döneminden beri bu sistemi benimseyen 57 yaşındaki teknik adam, oyuncuları orjinal bölgelerinde kullanmak istiyor.

(Skorer)