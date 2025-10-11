İSTANBUL 17°C / 10°C
11 Ekim 2025 Cumartesi
Spor

Futbolcuların restoranda rehin kaldığı iddia edilmişti! Adanaspor'dan açıklama geldi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adanaspor'da futbolcuların, Fethiyespor deplasmanı öncesi dinlenme tesislerinde bir restoranda rehin kaldığı iddia edilmişti. Kulüpten konuya ilişkin yalanlama geldi.

11 Ekim 2025 Cumartesi 18:24
Futbolcuların restoranda rehin kaldığı iddia edilmişti! Adanaspor'dan açıklama geldi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adanaspor'da futbolcuların, Fethiyespor deplasmanı öncesi dinlenme tesislerinde bir restoranda rehin kaldığı iddia edilmişti. Kulüpten konuya ilişkin yalanlama geldi.

Adana yerel basınının iddiasına göre, TFF 2. Lig'de Fethiyespor deplasmanı için yola çıkan Adanaspor kafilesi, Pelit Taşpınar Dinlenme Tesisi'nde mola verdi. İddiaya göre futbolcuların yediği yemeğin ücreti ödenmedi ve kafile lokantada rehin kaldı. Yemek ücretini teknik direktör Yüksel Yeşilova verdi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ!

Ancak Adanaspor'dan konuya ilişkin yalanlama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Adanaspor Kulübü Basın Açıklaması

Kamuoyunda yer alan "rehin kalma" iddiaları tamamen asılsızdır.

Yardımcı Antrenörümüz Mesut Cömert'in kafileden ayrılmak istemesi üzerine takımımız kısa bir süreliğine duraklama yapmıştır.

Kulübümüz ve kafilemizin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadığını özellikle belirtir, çıkan spekülasyonlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Adanaspor A.Ş.

