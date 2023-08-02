İtalya Milli Takımı'nın unutulmaz kalecisi Gianluigi Buffon, İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) ekibi Parma'da sürdürdüğü aktif kariyerini noktaladı.

45 yaşındaki Buffon, sosyal medya hesaplarından "Hepsi bu kadar. (Futbol) Bana her şeyi verdin. Ben de sana her şeyimi verdim. Birlikte başardık." notuyla paylaştığı videoyla emeklilik kararını duyurdu.

Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Parma'da adım atan Buffon, 1995-2001 yıllarında formasını giydiği sarı-lacivertli kulüpte birer UEFA Kupası, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kazandı.

İtalyan file bekçisi, 2001-2018 ve 2019-2021 olmak üzere iki dönem oynadığı Juventus'ta 10 lig ve 5 İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Buffon ayrıca Juventus formasıyla 3 defa da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıktı.

Paris Saint-Germain'de geçirdiği 2018-19 sezonunda ligde mutlu sona ulaşan Buffon, 2021 yazında Parma'ya geri döndü.

İtalya Milli Futbol Takımı'nın formasını en fazla (176 kez) giyen isim olan Buffon, 2006'da FIFA Dünya Kupası'nı kaldırdı, 2012'de ise Avrupa Şampiyonası'nda final oynadı.