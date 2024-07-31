Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde format değişti. 3 turnuva da bundan sonra lig formatına göre oynanacak. İşte turnuvalardaki yeni format...

36'ŞAR TAKIM

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup aşamasında 36'şar takım mücadele edecek.

GRUP AŞAMASI KALKIYOR

En büyük yenilik ise geleneksel grup aşaması yerine tüm takımların tek bir lig sıralamasıyla belirlenecek olması.

TOPLAM 8 MAÇ...

Her kulüp, lig aşamasında evde ve dışarda 3'er maç yerine, toplam 8 farklı rakiple 4'ü içeride 4'ü dışarıda olmak üzere 8 maç yapacak.

İLK 8 DOĞRUDAN GİDECEK

Lig aşamasında yer alan ilk 8 takım doğrudan eleme turuna geçecek. 9-24 arasında bitiren takımlar birbirleriyle iki ayaklı elemeler oynayacak. Bu eleme turunu geçen takımlar adını son 16 takım arasına yazdıracak.

YENİ TAKIMLAR İÇİN FAKTÖRLER...

Tüm turnuvalarda şu an 32 takım mücadele ediyor. 2024/25'ten itibaren Şampiyonlar Ligi'ne eklenecek 4 takım ise çeşitli faktörlerle belirlenecek. İşte o faktörler...

İLK 5 SIRADAN 4 TAKIM...

UEFA Ülke Sıralaması'nda ilk 4 sıradaki ülkeden 4'er takım katılıyordu. Bundan sonra 5. sıradaki ülkeden de 4 takım alınacak.

ARTIK 5 TAKIM...

Şampiyonlar yolundan şu ana kadar 4 takım katılıyordu. Buradan katılacak takım sayısı 5'e yükselecek.

2 TAKIMA DAVET

Bir önceki sezon en çok puan toplayan iki ülkeden ekstra iki takım daha özel davetiyeyle Şampiyonlar Ligi'ne katılacak

KURA ÇEKİMİ NASIL OLACAK?

Avrupa'da kura çekimleri 29-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Turnuvalardaki yeni formatla birlikte kura çekimi de değişecek.

YAZILIM BELİRLEYECEK

Her takım için belirlenmiş bir otomatik yazılım dört potada rastgele sekiz rakip çekecek ve bu rakipler ekranda gösterilecek. Yazılım ayrıca hangi maçların iç sahada, hangi maçların deplasmanda olacağına da karar verecek.

SEKİZER RAKİP ATANACAK

Kura çekimi Pot 1 ile başlayacak. Dokuz takımın tamamına birbiri ardına sekiz rakip atanacak ve tüm takımlara sekiz rakip atanana kadar azalan sırayla diğer potlarla devam edecek.

31 AĞUSTOS'TA İLAN EDİLECEK

Takımlar tüm rakiplerini kura çekimi sonunda öğrenecek. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde aynı şehirlerde oynayan takımların maçlarının çakışmaması için müsabaka tarihlerini ve maç başlama saatlerini içeren fikstür daha sonra hazırlanacak ve 31 Ağustos Cumartesi günü ilan edilecek.

TÜM KOŞULLARI SAĞLIYOR

UEFA, yaptığı açıklamada, otomatik yazılım sisteminin, yönetmeliklerin koyduğu tüm koşullar çerçevesinde gerçekleşeceğini garanti ettiğini belirti. (Aynı ülkeden ikiden fazla rakibin olmaması gibi)