31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6372
  • 6,3662
  • 257.442
  • 99.329
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Futbolda FETÖ davası: Adli kontrol kararlarının kaldırılması talebi reddedildi

ESKİ futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın bulunduğu FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararlarının kaldırılması talebi reddedildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan katılan olmadı. Sanıkları avukatları temsil etti. Sanıklardan Zafer Biryol'un kullandığı telefonda FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıp kullanmadığının tespitine ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazılan yazıya cevap gelmediğini belirten Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın, sanık Bekir İrtegün hakkında yürütülen iki ayrı soruşturmadan takipsizlik kararları verildiğini tutanağa geçirdi.
 
MAHKEME BAŞKANI: DİĞER SANIKLARLA ARALARINDA BAĞLANTI VAR
 
Sanıklar Bekir İrtegün ve Uğur Boral avukatı Fatih Uzun, "Eksikler giderilsin, ancak dosya sürüncemede kalmıştır. Müvekkillerimin diğer sanıklarla bağlantısı yoktur. Dosyalarının ayrılmasını talep ediyorum. Yaptığı meslek gereği de mağdur durumdadır, bu nedenle haklarındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasını da talep ediyorum" dedi. Bu sözlere karşı Mahkeme Başkanı Günaydın ise "Diğer sanıklarla nasıl bağlantısı yok? Buna ben bile inanmıyorum. Aralarında bağlantı var. Ama, 'transfer süreciyle ilgili mağdur olmuştur' dersen o ayrı bir şey" diyerek tepki gösterdi. Sanık Ersin Güreler'in avukatı Mehmet Metin Karagöz de müvekkilinin futbol menajeri olduğunu, sıklıkla yurtdışına çıktığından yasağının kaldırılmasını talep etti. Sanık Zafer Biryol'un avukatı ise imaj örnekleri alınann dijital materyallerin iadesini istedi.
 
DURUŞMA ERTELENDİ
 
Mahkeme heyeti dosya kapsamı, delil durumu, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması ve ayırma talebinin reddine karar verdi. Tespit edilen IMEI numaralarına kayıtlı telefonlara takılan hatların Bylock kullanıp kullanmadığının sorulması için yazılan yazının cevabının beklenmesine ve cevaplar geldikten sonra dosyanın mütalaa için savcılığa gönderilmesine de karar verildi. Duruşma ertelendi.
 
İDDİANAME
 
İddianamede, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep ediliyor.
 
DHA

Hong Kong´da göstericiler parlamento binasına girdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

Aşırı dozda uyuşturucu... BAE Şeyhi´nin oğlu ölü bulundu

Aşırı dozda uyuşturucu... BAE Şeyhi´nin oğlu ölü bulundu

Yüzde 85'i tamamlandı: 1 saatlik yolu 5 dakikada gidiyoruz

Yüzde 85'i tamamlandı: 1 saatlik yolu 5 dakikada gidiyoruz

Beşiktaş'ta sürpriz istifa!

Beşiktaş'ta sürpriz istifa!

Türkiye'den Libya'daki saldırıya sert tepki: Derhal harekete geçilmeli

Türkiye'den Libya'daki saldırıya sert tepki: Derhal harekete geçilmeli

Ünlü iş adamı ve eşine dehşeti yaşatmışlardı... İade edildiler

Ünlü iş adamı ve eşine dehşeti yaşatmışlardı... İade edildiler

Yeniden kullanmaya başladılar! Resmen açıklandı

Yeniden kullanmaya başladılar! Resmen açıklandı

Türkiye için müthiş açıklama: Yıllık 50 tona çıkabilir

Türkiye için müthiş açıklama: Yıllık 50 tona çıkabilir
 

POPÜLER HABERLER

Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga güvenlik kamerasında

Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga güvenlik kamerasında

Diyarbakır'da dev operasyon: 5 milyon tane ele geçirildi

Diyarbakır'da dev operasyon: 5 milyon tane ele geçirildi

24 saat nöbet tutuyorlar! Yoğun ilgi var

24 saat nöbet tutuyorlar! Yoğun ilgi var

Dünyada bir ilk! Bu bomba Malatya'da üretildi

Dünyada bir ilk! Bu bomba Malatya'da üretildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA