Futbolda haftanın programı belli oldu

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 8. hafta karşılaşmaları oynanacak. Nesine 2. Lig'de 6, Nesine 3. Lig ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta mücadeleleri yapılacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

TRENDYOL SÜPER LİG



Bugün:

20.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)

Yarın:

13.30 Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Göztepe-Net Global Sivasspor (Gürsel Aksel)

19.00 RAMS Başakşehir-Bellona Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Mersin)

6 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Adana Demirspor-Samsunspor (Yeni Adana)

19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)

19.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Gaziantep)

Not: Fenerbahçe, ligin 8. haftasını bay geçecek.

TRENDYOL 1. LİG



Bugün:

20.00 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Çorum Şehir)

Yarın:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

16.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor (Eryaman)

19.00 Fatih Karagümrük-Sakaryaspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Şanlıurfaspor-Yeni Malatyaspor (11 Nisan)

6 Ekim Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Aktepe)

16.00 Manisa FK-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

NESİNE 2. LİG



Beyaz Grup

Yarın:

16.00 Kırklarelispor-Afyonspor (Kırklareli Atatürk)

16.00 Beykoz Anadoluspor-1461 Trabzon FK (Stadı hanüz açıklanmadı)

19.00 Anagold 24Erzincanspor-Sarıyer (Erzincan 13 Şubat)

19.00 Batman Petrolspor-Altay (Batman)

19.00 Fethiyespor-Karaköprü Belediyespor (Fethiye İlçe)

6 Ekim Pazar:

15.30 Kepezspor-İskenderunspor (Kepez Hasan Doğan)

15.30 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Altınordu (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

15.30 GMG Kastamonuspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Gazi)

19.00 E Koleji Isparta 32 Spor-İnegölspor (Isparta Atatürk)

Kırmızı Grup

Yarın:

15.00 Artı Değer Vanspor-Motolux 68 Aksarayspor (Van Atatürk)

16.00 Belediye Derincespor-Merkür Jet Erbaaspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

16.00 Nazillispor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Nazilli İlçe)

19.00 Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

19.00 Bucaspor 1928-Giresunspor (Yeni Buca)

6 Ekim Pazar:

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Diyarbekirspor (Maltepe Hasan Polat)

18.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Somaspor (Mersin)

19.00 Çimentaş Elazığspor-Menemen FK (Elazığ Atatürk)

19.00 Karaman FK-Ankara Demirspor (Yeni Karaman)

NESİNE 3. LİG



1. Grup

Yarın:

15.00 Tokat Belediye Plevnespor-23 Elazığ FK (Gaziosmanpaşa)

15.00 Muşspor-Kırşehir FK (Muş Şehir)

15.00 Kahramanmaraşspor-Belediye Kütahyaspor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

15.30 Silifke Belediyespor-Kuşadasıspor (Silifke Şehir)

15.30 Anadolu Üniversitesi-Bursaspor (Osmangazi Üniversitesi)

15.30 Düzce Cam Düzcespor-Artvin Hopaspor (Düzce Şehir)

16.00 Karşıyaka-Bornova 1877 (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Ergene Velimeşespor-Kemerkent Bulvarspor (Mustafa Kemal Atatürk)

2. Grup

Yarın:

15.00 Adıyaman FK-Uşakspor (Kahta İlçe)

15.30 Nevşehir Belediyespor-Onuksports Kelkit Hürriyet SK (Nevşehir Gazi)

15.30 T. Metal 1963 Spor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Osmanlı)

15.30 Etimesgut Belediyespor-Amasyaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

16.00 Beykoz İshaklıspor-Silivrispor (Alemdağ)

16.00 İnegöl Kafkas SK-Fatsa Belediyespor (İnegöl İlçe)

19.00 Tire 2021 FK-Smart Holding AŞ Çayelispor (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

19.00 Balıkesirspor-Muğlaspor (Balıkesir Atatürk)

3. Grup

Yarın:

15.00 Viranşehir Belediyespor-Aliağa Futbol AŞ (Viranşehir Bahçelievler Eski)

15.00 Pazarspor-Karabük İdmanyurdu (Pazar İlçe)

15.30 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Çankaya SK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.30 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Bayburt Özel İdarespor (Sorgun İlçe)

16.00 1923 Mustafakemalpaşa SK-Osmaniyespor (Mustafakemalpaşa İlçe)

16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor FK (Ayvalık Hüsnü Uğural)

16.00 Küçükçekmece Sinop SK-Çorluspor 1947 (Bolluca)

16.00 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-Alanya 1221 FK (Didim Atatürk)

4. Grup

Yarın:

15.00 Sebat Gençlikspor-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Mardin 1969 Spor-Erciyes 38 FK (Mardin 21 Kasım)

15.30 Niğde Belediyespor-Bursa Nilüfer Futbol (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Futbol)

15.30 Zonguldakspor-Kırıkkale FK (Karaelmas K. Köksal)

16.00 7 Eylül Turgutlu 1984-Kolibri Ağrı 1970 (Mümin Özkasap)

16.00 Denizlispor-Büyükçekmece Tepecikspor (Denizli Atatürk)

19.00 Orduspor 1967-Polatlı 1926 (Yeni Ordu)

19.00 İzmir Çoruhlu FK-Edirnespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

TURKCELL KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ



6 Ekim Pazar:

13.00 Bornova Hitabspor- Fenerbahçe Petrol Ofisi (Bornova İlçe)

13.00 Ankara Büyyükşehir Belediyesi Fomget-Hakkarigücüspor (Osmanlı)

13.00 Ünye Kadın Spor-Beşiktaş JK United Payment (Ünye İlçe)

14.00 Trabzonspor-Amed Sportif Faaliyetler (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)

14.00 ALG Spor-Beylerbeyi (Batur)

14.00 Çekmeköy Bilgidoğa-Fatih Vatanspor (Ömerli)

NOT: Karadeniz Ereğli Belediyespor-Galatasaray müsabakası ertelendi