Futbolda haftanın programı belli oldu

Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'de 21. hafta maçları, Nesine 2. Lig'de 19'uncu, Nesine 3. Lig'de de 17. hafta müsabakaları oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

TRENDYOL SÜPER LİG

Bugün:

20.00 Reeder Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

25 Ocak Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (GAİN Park)

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

26 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi)

16.00 Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor (Grey Beton Bodrum)

16.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

27 Ocak Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

TRENDYOL 1. LİG

Bugün:

20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Şanlıurfaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

25 Ocak Cumartesi:

13.30 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)

13.30 Yeni Malatyaspor-Esenler Erokspor (Yeni Malatya)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Adanaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Adana)

26 Ocak Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

13.30 MKE Ankaragücü-Erzurumspor FK (Eryaman)

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Ahlatcı Çorum FK (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Kocaelispor-Siltaş Yapı Pendikspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

27 Ocak Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)

NESİNE 2. LİG

Beyaz Grup

Yarın:

14.00 Sarıyer-İnegölspor (Yusuf Ziya Öniş)

26 Ocak Pazar:

14.00 Altınordu-Kepezspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün)

14.00 Batman Petrolspor-GMG Kastamonuspor (Batman)

14.00 Altay-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Karaköprü Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor (Faruk Çelik)

14.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-E Koleji Isparta 32 Spor (Tarsus İlçe)

14.00 İskenderunspor-Afyonspor (Kırıkhan İlçe)

14.00 1461 Trabzon FK-Kırklarelispor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Fethiyespor-Beykoz Anadoluspor (Fethiye İlçe)

Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 Ankara Demirspor-Bucaspor 1928 (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Menemen FK-Karaman FK (Menemen İlçe)

26 Ocak Pazar:

14.00 Çimentaş Elazığspor-Belediye Derincespor (Elazığ)

14.00 Motolux 68 Aksarayspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Dağılgan)

14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Karacabey Belediyespor (Erbaa Yeni İlçe)

14.00 Somaspor-Serik Belediyespor (Soma Atatürk)

14.00 Giresunspor-Diyarbekirspor (Çotanak Spor Kompleksi)

14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi Futbol-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Bolluca)

14.00 Artı Değer Vanspor-Ülkea Nazillispor (Van Atatürk)

NESİNE 3. LİG

1. Grup:

Yarın:

14.00 Bornova 1877-23 Elazığ FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Karşıyaka-Kemerkent Bulvarspor (Alsancak Mustafa Denizli)

26 Ocak Pazar:

14.00 Anadolu Üniversitesi-HG Hospital Kahramanmaraşspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

14.00 Muşspor-Silifke Belediyespor (Muş Şehir)

14.00 Ergene Velimeşespor-Belediye Kütahyaspor (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Tokat Belediye Plevnespor-Bursaspor (Gaziosmanpaşa)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Kırşehir Furbol (Düzce Şehir)

14.00 Artvin Hopaspor-Kuşadasıspor (Arhavi İlçe)

2. Grup:

Yarın:

14.00 Balıkesirspor-Uşakspor (Balıkesir Atatürk)

26 Ocak Pazar:

13.00 Adıyaman FK-İnegöl Kafkasspor (Kahta İlçe)



14.00 Nevşehir Belediyespor-T. Metal 1963 (Nevşehir Gazi)

14.00 Beykoz İshaklıspor-Fatsa Belediyespor (Alemdağ)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Tire 2021 FK-Silivrispor (Tire - Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Yurt Et Amasyaspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (12 Haziran)

14.00 Smart Holding Çayelispor-Muğlaspor (Çayeli İlçe)

3. Grup:

Yarın:

14.00 Küçükçekmece Sinop SK-Aliağa Futbol (İBB 100. Yıl)

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Çankaya SK (Ayvalık Hüsnü Uğural)

26 Ocak Pazar:

14.00 Bayburt Özel İdarespor-52 Orduspor FK (Bayburt Genç Osman)

14.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Viranşehir Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 10 Numara Sportif Efeler 09-Pazarspor (Didim Atatürk)

14.00 1923 Mustafakemalpaşaspor-Alanya 1221 (Mustafa Kemalpaşa İlçe)

14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Çorluspor 1947 (Sorgun İlçe)

14.00 Osmaniyespor FK-Karabük İdmanyurduspor (7 Ocak)

4. Grup:

Yarın:

14.00 Sebat Gençlikspor-Solwie Enerji Erciyes 38 (Ortahisar Yavuz Selim)

26 Ocak Pazar:

13.00 Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Edirnespor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

14.00 Kırıkkale FK-Kolibri Ağrı 1970 (Başpınar)

14.00 Orduspor 1967-Niğde Belediyesispor (Yeni Ordu)

14.00 Mardin 1969-İzmir Çoruhlu FK (Mardin 21 Kasım)

14.00 Denizlispor-Bursa Nilüfer Futbol (Denizli Atatürk)

14.00 7 Eylül Turgutlu 1984-Polatlı 1926 (Turgutlu Yeni Şehir)

14.00 Zonguldakspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Karaelmas K. Köksal)