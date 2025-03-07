Futbolda haftanın programı belli oldu

Futbolda Trendyol Süper Lig'e 27, Trendyol 1. Lig'e 29, Nesine 2. Lig'e 26, Nesine 3. Lig'e ise 23. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:

TRENDYOL SÜPER LİG

Bugün:

20.30 Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa (Grey Beton Bodrum)

Yarın:

13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)

9 Mart Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Göztepe (BG Grup 4 Eylül)

16.00 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Reeder Samsunspor-Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Gain Park)

10 Mart Pazartesi:

20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)

TRENDYOL 1. LİG

Yarın:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Iğdır Şehir)

20.30 Esenler Erokspor-Manisa FK (Esenler Erokspor)

9 Mart Pazar:

13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Central Hospital Ümraniyespor (Yeni Malatya)

16.00 Adanaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

16.00 Gençlerbirliği-Ahltacı Çorum FK (Eryaman)

20.30 Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

10 Mart Pazartesi:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Pendik)

16.00 Geosis Boluspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Açıklanmadı)

20.30 Kocaelispor-MKE Ankaragücü (Yıldız Entegre Kocaeli)

NESİNE 2. LİG

Beyaz Grup

Yarın:

14.00 Beykoz Anadoluspor-Sarıyer (Sancaktepe 15 Temmuz)

14.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-İnegölspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

14.00 Karaköprü Belediyespor-İskenderunspor (Faruk Çelik)

9 Mart Pazar:

??.?? GMG Kastamonuspor-Afyonspor (Gazi)

14.00 Fethiyespor-Altınordu (Fethiye İlçe)

14.00 Altay-1461 Trabzon FK (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Kepezspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 Batman Petrolspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Batman)

14.00 Kırklarelispor-E Koleji Isparta 32 Spor (Kırklareli Atatürk)

Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 Menemen FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi (Menemen İlçe)

9 Mart Pazar:

13.00 Belediye Derincespor-Diyarbekirspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

13.00 Artı Değer Vanspor-Ankara Demirspor (Van Atatürk)

14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Bucaspor 1928 (Mersin)

14.00 Karaman FK-Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor (Yeni Karaman)

14.00 Motolux 68 Aksarayspor-Giresunspor (Dağılgan)

14.00 Ülkea Nazillispor-Somaspor (Nazilli İlçe)

14.00 Çimentaş Elazığspor-Merkür Jet Erbaaspor (Elazığ)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Karacabey Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)

NESİNE 3. LİG:

1. Grup:

Yarın:

14.00 Silifke Belediyespor-Kırşehir Futbol SK (Silifke Şehir)

9 Mart Pazar:

14.00 Anadolu Üniversitesi-23 Elazığ FK (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

14.00 Muşspor-Artvin Hopaspor (Muş Şehir)

14.00 Ergene Velimeşespor-Bornova 1877 (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Tokat Belediye Plevnespor-Karşıyaka (Gaziosmanpaşa)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Bursaspor (Dumlupınar)

14.00 HG Hospital Kahramanmaraşspor-Kemerkent Bulvarspor (Merkez 1 Nolu Çim Saha)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor (Dmall Düzce Şehir)

2. Grup

14.00 Adıyaman FK-Muğlaspor (Kahta İlçe)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Yurt Et Amasyaspor (Nevşehir Gazi)

14.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Smart Holding AŞ Çayelispor (Alemdağ)

14.00 Balıkesirspor-Tire 2021 FK (Balıkesir Atatürk)

14.00 Fatsa Belediyespor-Uşakspor (Fatsa İlçe)

14.00 T.Metal 1963-Onuksports Kelkit Hürriyet SK (Başpınar)

14.00 İnegöl Kafkas SK-Silivrispor (İnegöl İlçe)

14.00 Etimesgut SK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

3. Grup

Yarın:

14.00 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-Osmaniyespor FK (Didim Atatürk)

14.00 1923 Mustafakelmalpaşa SK-Karabük İdmanyurdu (Mustafakemalpaşa İlçe)

9 Mart Pazar:

13.00 Pazarspor-Alanya 1221 (Pazar İlçe)

14.00 Viranşehir Belediyespor-Çorluspor 1947 (Viranşehir Bahçelievler Eski)

14.00 Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-52 Orduspor FK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Küçükçekmece Sinop SK-Bayburt Özel İdare (İBB 100. Yıl)

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

14.00 Aliağa Futbol-Çankaya SK (Aliağa Atatürk)

4. Grup

Yarın:

14.00 Orduspor 1967-Kolibri Ağrı 1970 SK (Yeni Ordu)

14.00 İzmir Çoruhlu FK-Solwie Energy Erciyes 38 Futbol (Bornova Aziz Kocaoğlu)

9 Mart Pazar:

14.00 Mardin 1969 Spor-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Mardin 21 Kasım)

14.00 Denizlispor-Kırıkkale FK (Denizli Atatürk)

14.00 7 Eylül Turgutlu 1984-Zonguldakspor FK (Turgutlu Yeni Şehir)

14.00 Bursa Nilüfer Futbol SK-Polatlı 1926 SK (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

14.00 Niğde Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Futbol Sahası)

14.00 Sebat Gençlikspor-Edirnespor (Ortahisar Yavuz Selim)